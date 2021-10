Polícia vai investigar morte de motociclista que saltou sobre elevação

Equipes de unidades de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros de Uberaba estiveram no local do acidente (foto: WhatsApp/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai investigar o acidente que causou a morte de um motociclista de 40 anos, condutor de moto CB 1000R. Ele morreu depois de passar por passagem de pedestres recém colocada pela prefeitura e bater frontalmente contra árvore, localizada em canteiro central de avenida.









A placa de aviso da nova passagem estava localizada ao lado da mesma, mas, não havia nenhuma placa a alguns metros da recém elevação, como foi questionada por algumas testemunhas.



De acordo com o registro da PM, o irmão da vítima disse que testemunhas lhe contaram que logo depois que a moto passou pela passagem elevada, já perdeu o seu controle direcional, chocou-se em uma palmeira no canteiro central da via e foi jogado ao solo.



A vítima foi resgatada ainda com vida por unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), onde morreu pouco tempo depois de dar entrada.



Não há informações sobre quantos km/h o motociclista estava no momento do acidente.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia técnica esteve no local para realizar os primeiros levantamentos, sendo que a causa do acidente será investigada.