PM apreende drogas e armas em baile funk em Caratinga

Armas e drogas apreendidas pela Polícia Militar em Baile Funk, em Caratinga (foto: PMMG/Divulgação)

Após receber 62 queixas contra uma festa que era realizada em um sítio em Córrego Varginha, na zona rural de Caratinga, a Polícia Militar acabou com um baile funk, na noite desse sábado (16/10). No local foram apreendidas armas e drogas. Um homem de 26 anos foi preso e um adolescente, de 16, foi apreendido.

Um verdadeiro corre-corre foi registrado com a chegada das viaturas da PM. A maioria dos participantes da festa fugiu pelos fundos do local, indo em direção a uma mata.

O menor apreendido era o organizador do baile. Desconfiados de que haveria entorpecentes no local, os policiais permaneceram no sítio até o dia clarear e acabaram flagrando o homem, que teria retornado para recuperar a droga deixada para trás na fuga.

Numa revista no local, foram encontrados dois revólveres calibre 38, uma garrucha calibre 38 , munições, 17 invólucros de cocaína, 15 pinos de cocaína, dois celulares e R$ 745 em dinheiro.