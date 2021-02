PM fecha baile funk clandestino e apreende drogas na cidade de Maravilhas

PM fecha baile funk clandestino e apreende drogas em Maravilhas, região Central de Minas Gerais na madrugada desta terça-feira (16/02) (foto: PMMG/Reprodução)

A Polícia Militar de Minas Gerais () interrompeu um evento clandestino com cerca de 100 pessoas em Maravilhas, na região Central de Minas, na madrugada desta terça-feira (16/02). No “baile funk”, que contrariava asde prevenção à, foram encontradas vários tipos de drogas. Dois suspeitos de infrações foram detidos.

A operação ocorreu após denúncia de aglomeração com consumo de drogas no local, inclusive com presença de menores. Segundo a PM, o sítio em que ocorria a festa já foi alvo de outras denúncias de "reuniões" durante a pandemia.

(foto: Montagem/PCMG/Reprodução)

Entre os detidos, estava um ex-detento de 27 anos que cumpre pena em regime de prisão domiciliar e que deveria estar recolhido em sua residência no horário da operação. Ele é citado em várias denúncias de tráfico de drogas. Um outro homem, de 28 anos, também foi preso.

Segundo a PM, dentro do imóvel foram encontradas cinco buchas de maconha, dois pinos de cocaína, três cigarros e duas porções de maconha, além de um frasco de antirrespingo, também utilizado como entorpecente.

A PMMG vem fazendo operações contra eventos clandestinos em todo. Um carnaval itinerante no transporte público de Belo Horizonte foi desautorizado pela Justiça após o serviço de inteligência da corporação identificar a organização do evento e impor multa de R$ 50 mil em caso de realização da folia.

Além da capital, foram proibidos outros carnavais clandestinos em diversas localidades de Minas, onde a PMMG indicou possibilidades de eventos.



A Justiça impôs multa de R$ 50 mil a organizadores e proprietários de imóveis que fizerem aglomerações em Sete Lagoas, Uberlândia, Juiz de Fora, Ubá, Governador Valadares, Águas Formosas e Igarapé.