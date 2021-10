Bombeiros resgatam menino que teve braço atravessado por vergalhão

Momento em que os bombeiros retiram o menino de cima do muro, já com o braço imobilizado (foto: CBMMG)

Soldados do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, resgataram na tarde desta sexta-feira (15/10) um menino de 10 anos, que caiu de uma altura de dois metros, em cima de um muro inacabado, ficando com o braço esquerdo preso num vergalhão, que atavessou o membro.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o menino brincava sobre a laje de uma residência no Bairro Vilage do Lago quando perdeu o equilíbrio e caiu.

Duas guarnições dos bombeiros foram enviadas ao local, e lá chegando, encontraram o menino assentado no muro, com o vergalhão encravado no braço.

A primeira preocupação dos bombeiros foi tranquilizar a vítima. Em seguida, fizeram uma avaliação da situação, realizando, em seguida, um corte seguro do vergalhão em sua base (próximo ao muro), estabilizando o objeto com ataduras e compressas para poder levar a vítima, com segurança, até um hospital.

O menino foi entregue a atendentes do Samu, que o encaminharam para um hospital, onde a peça foi retirada do braço. A criança passa bem.