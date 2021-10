Prefeitura anuncia várias mudanças na saúde pública de Patos de Minas

Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas, e Ana Carolina Caixeta, Secretária Municipal de Saúde (foto: Igor Nunes)

Diante da situação, o prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Podemos), e a secretária municipal de Saúde, Ana Carolina Magalhães, convocaram a imprensa e anunciaram várias mudanças no fluxo de atendimento da saúde pública.

Confira a seguir o resumo das mudanças:

Ortopedia: será transferida para a Santa Casa em breve. O objetivo será desafogar a UPA. A mudança ocorrerá nos próximos dias;

será transferida para a Santa Casa em breve. O objetivo será desafogar a UPA. A mudança ocorrerá nos próximos dias; COVID-19: as síndromes respiratórias continuarão na Santa Casa. Existe um espaço separado para garantir a segurança dos demais pacientes;

as síndromes respiratórias continuarão na Santa Casa. Existe um espaço separado para garantir a segurança dos demais pacientes; Obstetrícia de baixo risco: o pronto-atendimento para gestantes ocorrerá na Santa Casa de Misericórdia;

o pronto-atendimento para gestantes ocorrerá na Santa Casa de Misericórdia; Obstetrícia de risco: as gestantes serão atendidas pelo Hospital Regional Antônio Dias (HRAD);

as gestantes serão atendidas pelo Hospital Regional Antônio Dias (HRAD); Partos: serão feitos em hospitais particulares através de convênio com o CISALP (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba);

serão feitos em hospitais particulares através de convênio com o CISALP (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba); Oncologia: a Clínica AZ do Noroeste continuará funcionando através de contrato com a prefeitura. A internação ocorrerá na Santa Casa.

Agendamento de consultas via Secretaria Municipal de Saúde

Outro fluxo que será redirecionado é a forma de agendamento de consultas da Secretaria Municipal de Saúde. A partir da próxima segunda-feira, as USFs (Unidade de Saúde da Família) utilizarão sistema informatizado para lançar as necessidades detalhadas de cada paciente e de suas consultas. Os dados serão encaminhados para a Central de Marcação (criada pela Secretaria de Saúde), onde profissionais reguladores irão avaliar as prioridades, agendando as consultas de acordo com a gravidade dos pacientes e não mais pelo sistema de cotas por equipe.

Cirurgias e demandas de exames

Também a partir de segunda-feira, a população que necessitar de atendimento dos setores de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e Alta Complexidade deverá dirigir-se à USF de referência.

Para informações sobre cirurgias ou exames e sobre o transporte intermunicipal para tratamento fora de Patos de Minas, os pedidos serão realizados pelas USFs, e os pacientes terão o retorno em até 24 horas, podendo ser requisitado também on-line, por meio do Aprova Digital ( patosdeminas.prefeituras.net ).

Santa Casa de Misericórdia

A Santa Casa de Misericórdia funciona no prédio do antigo Centro Clínico Universitário e conta com cerca de 30 leitos de UTI e enfermaria. No local, no auge da pandemia, funcionou o hospital de campanha.

A inauguração do hospital foi em 7 de agosto. O governo estadual destinou cerca de R$ 10,7 milhões para aquisição de equipamentos. A prefeitura também aplicou recursos públicos, sobretudo para manter os funcionários.

A Associação Beneficente Dr. Paulo Borges é a mantenedora do hospital e a promessa, inclusive do prefeito, é que ele atenda, nos primeiros anos, exclusivamente pelo SUS.