Caminhão invade loja de madrugada e assusta moradores em Santa Luzia

Causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Santa Luzia (foto: CBMMG)

Um acidente à 1h da madrugada desta sexta-feira (15/10), acordou os moradores do Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com um estrondo e deixou parte da região sem luz. Um caminhão desgovernado entrou numa loja na Avenida Amália de Caldas Vargas, 320.

Segundo Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o veículo invadiu a loja e ainda arrebentou a fiação elétrica da rua e do estabelecimento. O choque provocou o vazamento de combustível do veículo, o que exigiu que a área fosse isolada.





Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista do veículo, de 58 anos, estava no local e apresentava lesões leves, sendo socorrido para o Pronto Atendimento São Benedito.





Com a chegada da Polícia Militar, levantou-se a suspeita de que o caminhoneiro estaria com sua carteira suspensa. Os militares suspeitaram de que ele teria feito ingestão de bebida alcoólica.





Os bombeiros fizeram, ainda, o isolamento da área pelo risco de eletrocussão e do colapso estrutural da edificação. A Cemig foi acionada para desenergizar a rede e realizar os reparos no padrão de energia.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada e esteve no local para fazer uma avaliação da estrutura do imóvel e se o veículo poderia ser removido em segurança. Depois da retirada do caminhão, o veículo foi entregue à filha do motorista.