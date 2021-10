Militares resgatam cachorro que havia ficado preso em buraco

Cachorro foi avistado em buraco com aproximadamente 2 metros de profundidade (foto: Reprodução/Instagram)

Militares do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, no Norte de Minas, tiveram uma missão um pouco 'diferente' na tarde desta quinta-feira (14/10): resgatar um cãozinho que havia ficado preso em um buraco.A equipe do 7º Batalhão de Bombeiro Militar de Montes Claros foi acionada por volta das 12h por moradores do Bairro Canelas, que encontram o animal em perigo.