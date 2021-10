Mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa em Minas

Corpos foram encontrados pelo irmão da mulher na casa dela (foto: Vinícius Lemos) Os corpos de mãe e filho foram encontrados nesta quarta-feira (13/10) dentro de casa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no que parece terem sido mortes naturais trágicas. Como o rapaz era dependente dos cuidados maternos, ela pode ter morrido e ele, sem poder se movimentar, morreu dias depois.



Tanto a Polícia Militar (PM) quanto Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil foram acionados. Não foram encontradas marcas de violência nos corpos em um primeiro momento.



A teoria inicial é que Ilza Assunção tenha morrido por problema cardíacos, uma vez que recentemente passou por procedimento cirúrgico do coração. Como Breno de Assunção era tetraplégico e necessitava de medicação constante, ele teria morrido posteriormente pela falta do cuidado ou mesmo de fome ou sede por não poder se movimentar.



De toda forma, os corpos vão passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) e um relatório é aguardado para determinar a verdadeira causa das mortes.



Existem dúvidas que devem ser tiradas com relação à forma como os corpos foram encontrados, uma vez que já estavam em fase decomposição que, aparentemente, indicaria maior tempo da morte. O que não seria possível determinar apenas com a verificação no local, mas sim com exame mais detalhado.