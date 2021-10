Triângulo amoroso envolvendo irmãos teria motivado homicídio de comerciante

Resultado das investigações foi apresentado em entrevista coletiva da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil concluiu que um triângulo amoroso foi o que levou ao assassinato de um comerciante de 31 anos em 7 de agosto no Bairro Glória, Região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 38 anos, era segurança do Fórum da capital.









Os investigadores apuraram que a briga começou porque o irmão do comerciante não aceitava o fim do relacionamento. Quando ele descobriu que a ex estava com outro homem, o irmão do segurança, ele foi até a casa da família e deu vários tiros contra o portão.





Na semana seguinte, ao saber do ocorrido, o segurança foi até o bar onde o homem trabalhava para cobrar os danos causados no portão da família.



O dono do bar era o irmão do atirador, e tomou a frente da discussão. Houve ameaças. O segurança sacou um revólver calibre 38 e atirou três vezes contra o comerciante. O homem ainda saiu correndo, mas acabou levando mais dois tiros.





Depois do crime, o segurança fugiu em uma moto, mas toda a ação foi registrada por câmeras de segurança na região.



O segurança foi indiciado por homicídio, mas vai responder em liberdade porque não tinha antecedentes criminais e colaborou com as investigações.