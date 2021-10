Defesa Civil e Vale farão simulado de evacuação para rompimento de barragem

Simulado da Defesa Civil e mineradora Vale para o caso de rompimento de barragens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) No dia 21 de outubro, uma quinta-feira, as Defesas Civis Estadual e Municipal de Nova Lima, em conjunto com a Vale, vão realizar um novo simulado de evacuação para caso de rompimento de barragens.

A finalidade é tornar mais efetivo o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), que com estudos técnicos de cenários hipotéticos, realiza simulações em caso de algum rompimento, para que, assim, a população saiba como proceder em situações de emergência.

Os pontos de interdição informados pela mineradora são:

- Estrada São Sebastião das Águas Claras, em frente à Pousada Mata Atlântica e na esquina com a estrada do Engenho;

- Rua São Luiz – Macacos;



- Av. Manoel Bandeiras; - Alameda do Luar, nas proximidades da portaria 2 do Condomínio Pasárgada;

- Igreja de Macacos;

- Capela Velha;

- Canto dos Fechos;

- Estrada do Engenho, em frente ao circuito de bike;

- Áreas internas Vale.

Durante a realização do simulado, o trânsito ficará interditado em treze pontos, com equipes identificadas no local para as orientações necessárias aos usuários.

Em um comunicado oficial, a Vale esclarece que as barragens seguem monitoradas 24 horas por dia pelo Centro de Monitoramento Geotécnico e também afirma que as barragens não sofreram alteração no nível de segurança.

Para mais informações sobre a realização do simulado, a empresa disponibilizou o número de Central de Atendimento Vale, 0800 031 0831, ou da Defesa Civil do Município de Nova Lima (31) 3542-5610.







* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira