Barragens em Ouro Preto: moradores passam por treinamento de emergência

A atividade preventiva teve início às 10h, com direito a toque de sirenes, sobrevôo de helicóptero, caminhada por rotas de fuga e interdição de cinco pontos de tráfego.

Segundo a Defesa Civil, a atividade integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). “O objetivo é orientar a população sobre como proceder em caso de emergência”, diz o órgão.

Moradores de distrito de Ouro Preto participam de treinamento de evacuação em caso de emergência com barragens



Na última terça-feira (18/5), a Barragem do Doutor, que chegou a evacuar 144 família, passou do nível 2 de instabilidade para nível 1 . Em nível 2, as barragens precisam evacuar as suas áreas de impacto sobre as comunidades, as chamadas Zonas de Auto-Salvamento (ZAS).