Veja onde vacinar seu cãozinho e gato, de graça, contra raiva em BH

A raiva é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes (foto: Márcio Martins/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte realiza, no próximo sábado (16/10), a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. Mais de 250 pontos de vacinação serão distribuídos por todas as regiões da capital. A vacinação será das 8h às 17h. Os locais estão disponíveis no portal da Prefeitura Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, gestantes ou não. Para a vacinação, recomenda-se levar os cães com guia ou coleira, e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem ser levados em gaiolas ou caixas de transporte. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos e devem ser mantidos em casa, na sombra, com água e alimentação disponíveis.A raiva é uma doença causada por um vírus que acomete mamíferos como cães, gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos e também o homem. A doença é transmitida principalmente pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes.O objetivo da campanha é manter o controle da raiva no município. Em Belo Horizonte, não há registro da doença em humanos desde 1984, em cães desde 1989 e em gatos desde 1985. A estimativa é que sejam cerca de 280 mil animais aptos para serem vacinados e a cobertura vacinal definida pelo Ministério da Saúde é de 80%.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA 2021