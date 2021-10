Fiscalização apreende 13 ônibus clandestinos com 400 passageiros em Minas

Ônibus clandestino apreendido pela ANTT durante o feriado prolongado em BH (foto: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/ divulgação )

Malas em ônibus clandestino detido em Belo Horizonte (foto: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/ divulgação )

Treze ônibus clandestinos foram apreendidos e aproximadamente 400 passageiros foram realocados em transporte regular em Minas Gerais desde a última sexta-feira (8/10) até este domingo (10/10). As apreensões fazem parte da ''Operação Centauro'' da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para combater o transporte não autorizado de passageiros no país.De acordo com Agência, os principais pontos de fiscalização em Minas são as saídas de Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro. Dois ônibus foram apreendidos na capital mineira, e os outros 11 em outras cidades mineiras.Ainda em Belo Horizonte, oito veículos foram retidos para regularização. Entre os problemas, estavam: extintores vencidos, martelinhos de saídas de emergência faltando. Esses não foram apreendidos porque possuem liminar para fazerem transporte, segundo a Agência.A ação, que conta com o apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF), polícias militares estaduais, e outros órgãos da administração pública continua até o dia 16 de outubro.No Brasil, a fiscalização ocorre em 27 pontos estratégicos, nas principais rotas do transporte clandestino no pais.''A ANTT alerta à população dos riscos em um transporte não autorizado, justamente pela precariedade dos veículos, que não oferecem segurança, com motoristas cansados, ou não treinados, e pelo aumento do risco de contágio pela COVID-19'', informou a ANTT.O motivo do incremento da fiscalização é o aumento do fluxo de transporte irregular no período, em função do feriado prolongado de quatro dias, dia de nossa Senhora Aparecida, concomitante com o Dia das Crianças, que também se comemora no dia 12 de outubro.Para informações sobre a legalidade da viagem ou denúncias de transporte clandestino, a Agência informa os canais da Ouvidoria: Whatsapp (61) 99688-4306, telefone 166 ou pelo e-mail: ouvidoria@antt.gov.br.