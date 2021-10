Demais estações funcionarão até 23h (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A estação Horto do Metrô de Belo Horizonte funcionará até às 23h59 nesta terça-feira (12/10). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), a ampliação do horário visa "atender ao público do jogo que ocorrerá no Estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol".