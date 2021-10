Cobra encontrada em estepe de caminhão assusta caminhoneiro

A sucuri recolhida no estepe do caminhão media dois metros (foto: CBMMG/Divulgação )

Animais silvestres e peçonhentos têm sido vistos com uma grande constância nas cidades, nos mais diversos lugares: quintais, banheiros de residências, em quartos de dormir, telhados, em indústrias, mas, agora, começam a surgir em locais inusitados, como é o caso do chamado atendido pelos bombeiros do 8º Pelotão de Salinas, no Norte do estado. Uma cobra sucuri, de dois metros, foi encontrada no estepe de um caminhão.



O fato ocorreu num posto de combustíveis, na BR-251, próxima a Salinas, na noite de quarta-feira (6/10). Segundo o motorista, ele parou para abastecer e, ao descer da cabine do caminhão, percebeu o animal enrolado, dentro da roda do estepe, que fica na parte traseira da carroceria.

Os bombeiros chegaram ao local e fizeram a captura do réptil, que não apresentava ferimentos. A cobra foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Montes Claros, no Norte de Minas, para ser examinada e em seguida será solta em local apropriado.