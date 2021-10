Perseguição a caminhões roubados termina com tiros e suspeito baleado

Um dos disparos atingiu o vidro no lado do motorista (foto: Igor Nunes/Reprodução)

O crime começou quando um homem encapuzado e armado rendeu o guarda noturno de um loteamento em construção em João Pinheiro. Após amarrá-lo nos fundos de um galpão, o criminoso pegou o celular da vítima, foi até o pátio e retirou o combustível dos veículos da empresa. Na sequência, dois criminosos fugiram nos caminhões caçambas.

A Polícia Militar de João Pinheiro foi acionada e, através do sistema de rastreamento de um dos caminhões, identificou que o veículo seguia pela BR-365, sentido a Uberlândia, e estaria próximo a Patos de Minas. A polícia fez um cerco na rodovia, a cerca de 15 quilômetros da cidade.

Ao visualizar os caminhões que andavam em fila, os policiais deram ordem de parada, porém os criminosos desobedeceram. Eles ainda jogaram o caminhão contra a barreira da PM, tentando atropelar os policiais.

Várias viaturas participaram da perseguição. Um veículo entrou sentido a Patos de Minas, bateu contra uma viatura e os policiais atiraram, para tentar impedir mais estragos. O criminoso foi baleado no ombro e o veículo atingido nos pneus. Desgovernado, o veículo bateu contra um poste da rede de energia e de telecomunicações.

Após o acidente, o suspeito de 23 anos desceu do carro e tentou correr, porém foi alcançado e preso. Ferido, ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional Antônio Dias, onde ficou internado sob escolta policial.

Já o motorista de 28 anos, do outro caminhão, continuou a fuga pela BR-365. Ao se aproximar da delegacia de Polícia Rodoviária Federal, ele abandonou o veículo, ainda em movimento, e pulou no meio do mato, porém foi alcançado e preso pela Polícia Militar.



No bolso dele havia três aparelhos celulares, inclusive o do guarda noturno. Os policiais também encontraram dinheiro, bilhetes de pedágio da BR-040 e um boné. O suspeito foi detido e levado para a delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.

Parte da população de Patos de Minas e de Lagoa Formosa ficou sem energia, telefone e internet (foto: Igor Nunes/Reprodução)

O incidente com o poste provocou a queda no fornecimento de energia elétrica, de telefonia e de internet na zona rural de Patos de Minas e em Lagoa Formosa. Técnicos trabalharam durante toda a manhã para restabelecer o sistema. Os veículos foram apreendidos para serem devolvidos a empresa.