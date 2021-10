Caminhoneiro é preso com veículo e carga roubados em Santa Catarina

Veículo e carga de laticínios foram roubados em agosto no município de Sombrio, em Santa Catarina (foto: PRF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com um caminhoneiro preso nessa quarta-feira (6/10), na BR-040, em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais. O veículo que ele conduzia e a carga que transportava, avaliada em R$ 450 mil, foram roubados em Santa Catarina.Os policiais realizavam uma fiscalização no início da tarde passada quando pararam o veículo, uma composição de caminhão-trator e semirreboque.Ao analisarem o chassi da última parte, eles descobriram que ele era citado em uma ocorrência de furto/roubo registrada em 27 de agosto no município de Sombrio (SC).“Para os policiais, o motorista admitiu que o semirreboque era roubado, assim como a carga, que é composta de produtos lácteos, conforme notas fiscais que foram obtidas com a empresa”, informou a PRF. “O motorista ainda apresentou uma nota fiscal falsa, na tentativa de acobertar a origem criminosa da mercadoria”, completou.O veículo e a carga foram apreendidos e o caminhoneiro foi levado a uma delegacia de polícia de Sete Lagoas.