PM cumpre mandado por tentativa de feminicídio e encontra tráfico de drogas

Parte do material encontrado enterrado no quintal da casa do suspeito de tentativa de homicídio (foto: PMMG)

Ao cumprir mandado de busca e apreensão e outro de prisão na casa de um homem de 21 anos, em São João do Oriente, Minas Gerais, suspeito de tentativa de feminicídio no último dia 7 de setembro, a Polícia Militar acabou encontrando um segundo crime, desta vez de tráfico de drogas, pois no quintal da casa, enterrada, havia grande quantidade de drogas.

Dada a voz de prisão aos dois homens, os policiais começaram a fazer revistas na casa, tendo a ajuda de um cão, Zairon, do esquadrão de cães farejadores.





E Zairon enveredou para o quintal e farejava, sem parar, um ponto onde a terra estava remexida. Os policiais começaram, então, a cavar e encontraram embrulhos com 19 tabletes, quatro buchas e duas porções de maconha, além de uma balança de precisão. Foram apreendidos um celular, R$ 67,00, diversos eppendorfs vazios, e anotações sobre o tráfico de drogas na região.





Os presos foram encaminhados, junto com as drogas, para a Delegacia de São João do Oriente. Os policiais tentam, agora, identificar e prender outros integrantes de uma possível quadrilha de traficantes.