Homem que tentou matar ex-mulher será julgado por tentativa de feminicídio

Criminoso fugiu de Juatuba depois das duas tentativas de homicídio e foi viver em Betim (foto: Prefeitura de Juatuba)

A Polícia Civil de Juatuba, na Grande BH, indiciou, por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, um homem de 38 anos, que tentou matar a companheira, de 48, e o filho dela, 21. O crime ocorreu em outubro do ano passado.

Segundo os policiais que participaram das investigações, as tentativas foram motivadas por ciúmes, que levaram o investigado a esfaquear a mulher, que teve perfurações no tórax, mas sobreviveu.

O filho da mulher chegou ao local e teve uma discussão com o indiciado, e também foi vítima de tentativa de homicídio, tendo sido esfaqueado na cabeça pelo agressor.

Depois de recuperada, a mulher mudou-se para outro estado, temendo novas retaliações por parte do ex-companheiro.

Depois de cometer os crimes, o homem fugiu, sendo procurado pela Polícia Civil desde a época do crime. Ele foi localizado e preso em abril deste ano, em flagrante, em virtude de uma nova tentativa de homicídio, dessa vez em Betim, também na Região Metropolitana.

Várias testemunhas, que eram do convívio do casal, foram ouvidas, e estas relataram que o homem tinha comportamento agressivo com as mulheres com quem se relacionava.