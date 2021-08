Após tentativa de feminicídio, homem se mata em Ribeirão das Neves

(foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação) suicídio após tentativa de feminicídio contra a ex-esposa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (10/8). A vítima, uma mulher, de 37 anos, foi baleada por 14 disparos de arma de fogo. Ela havia registrado vários boletins de ocorrência contra o ex-marido por ameaças de morte, mas não tinha medida protetiva contra o autor. Um homem, de 47 anos, cometeuapós tentativa decontra a ex-esposa em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (10/8). A vítima, uma mulher, de 37 anos, foi baleada por 14 disparos de arma de fogo. Ela havia registrado vários boletins de ocorrência contra o ex-marido porde morte, mas não tinha medida protetiva contra o autor.









Já à noite, ele voltou na casa com uma arma de fogo e invadiu a casa, arrombando a porta da sala. Logo em seguida, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima e se escondeu dentro do quarto. Depois ele saiu para a garagem da casa e efetuou um disparo na boca, vindo a óbito.





Após instantes, a vítima saiu de dentro da casa e pediu socorro aos vizinhos, que a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis. O médico informou que a mulher sofreu 14 disparos na região da perna e da lombar.





No local, os militares depararam com um homem caído em uma poça de sangue sem sinais vitais e segurava uma arma na mão direita, além de várias marcas de sangue por toda casa com pegadas.





De acordo com a vítima, ela havia feito diversos registros policiais contra o autor das constantes ameaças de morte dele contra ela, sendo que estariam separados atualmente. Em determinada data, ele teria obrigado ela a ir na delegacia para retirar as queixas contra ele, mas ela não fez.

Toda situação foi presenciada pela filha da vítima, que é testemunha. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.