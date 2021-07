Mulher de 29 anos é vítima de tentativa de feminicídio em Pouso Alegre

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu



Vítima foi arrastada pelo ex-namorado até um terreno baldio, onde levou uma facada na costela (foto: Terra do Mandu)

Uma mulher de 29 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de segunda-feira (5/7), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O crime aconteceu em um terreno baldio, na entrada do Bairro São João, após a mulher descer do ponto de ônibus por volta das 23h.



A vítima estava caminhando até sua casa, quando foi abordada pelo ex-namorado de 21 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele arrastou a mulher até o terreno baldio e ameaçou matá-la. Ela tentou resistir, mas, após se cansar de lutar, o rapaz conseguiu atingir a costela dela com uma faca. A vítima desmaiou, e o suspeito fugiu do local.



Instantes depois, a moça recuperou a consciência e foi em direção à casa dos pais para pedir ajuda. Os próprios familiares levaram a mulher para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Ela ficou em observação e não corre risco de vida.



Uma testemunha, que preferiu não ser identificada, contou ao Terra do Mandu que os vizinhos escutaram o pedido de socorro da vítima. Segundo ela, o rapaz saiu correndo para o mato após o marido da testemunha e um dos vizinhos gritarem.



"Meu marido perguntou se ela estava machucada. Ela falou que estava ferida, que era pra chamar a polícia, mas ela mesma subiu esse morro. Saiu no maior carreirão disparada aí", afirma a testemunha.



A Polícia Militar foi acionada e a vítima passou as características do ex-namorado. As viaturas começaram o rastreamento do suspeito, e ele foi encontrado às margens da Avenida Perimetral na mesma noite.



O rapaz não resistiu à abordagem, e levou a polícia até o terreno onde atingiu a vítima. No local, os militares encontraram a faca usada no crime, além dos celulares dela e do ex-namorado. Ele foi preso. (Gabriella Starneck/Especial para o EM)