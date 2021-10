Família pede orações após mulher desaparecer em enxurrada que levou o carro

Buscas por Angelica Lima seguem em quatro frentes (foto: Reprodução/Angélica Lima/Facebook e Divulgação/Corpo de Bombeiros) O segundo dia de buscas pela mulher que foi arrastada com o próprio carro pela enxurrada em Uberaba terminou sem a localização da desaparecida. O Corpo de Bombeiros já havia encontrado o carro e a documentação de Angélica Silva Lima, de 36 anos, e volta às buscas na manhã de segunda-feira (4/10). A família, por sua vez, pede orações.

Angélica desapareceu na noite de sexta-feira (1º/10), durante temporal na cidade do Triângulo Mineiro. Segundo o bombeiros, a carteira da mulher foi achada às margens do córrego dos Carneiros. Nela estavam documentos pessoais como RG e CPF, além de documentação do veículo.





O carro em que Angélica Silva Lima foi encontrado nas primeiras horas de buscas, também ao lado do córrego, cerca de 1,5 km do local de onde teria caído.

Buscas

As buscas são feitas com 16 bombeiros até aqui, com frentes de trabalho fazendo rotas do Rio Grande até a Estação de Tratamento de Esgoto Conquistinha, da Estação de Tratamento de Esgoto até o Rio Grande, repetindo os caminhos e com o auxílio de drones e de cães.