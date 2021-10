Uberaba dobra permissão de lotação em festas e libera 500 pessoas

Entre as penalidades, o documento prevê de advertência à cassação do alvará (em caso de reincidência) e mantém as multas (de R$ 1.173,88 a R$ 20.600,00), além da interdição por até 90 dias úteis, observando-se a gravidade de cada situação.

“O maior valor de multa é para os eventos festivos, sociais, corporativos e leilões presenciais que descumprirem as medidas do decreto”, ressaltou nota da prefeitura de Uberaba.

Queda nos indicadores em Uberaba

No primeiro dia de outubro, Uberaba recebeu duas novas remessas (53ª e 54ª) de vacinas contra a COVID-19 e iniciou o mês com a menor taxa de ocupação de UTI, desde o início da segunda onda. A média desta taxa, entre sexta-feira (24/9) e a última quinta-feira (30/9), ficou em 34% (rede pública) e 36% (rede privada). No início de setembro, a média desses indicadores estava em torno de 50%.

Além disso, os números de novos casos da doença e mortes reduziram na cidade neste último mês.

Em setembro, foram 44 mortes, sendo que em agosto foram registrados 67 óbitos em Uberaba. Desta forma, a redução foi de cerca de 30%. Com 240 mortes, abril foi o mês mais letal em Uberaba, mas, a partir dos meses posteriores, este índice, que é o mais preocupante da pandemia da COVID-19, apresenta queda.

O número de casos positivos da doença também sofreu redução em setembro, quando foram registrados 2.374. Em agosto, haviam sido contabilizados 2.711 pessoas contaminadas. O mês com mais casos da COVID-19 na cidade foi abril (5.351), sendo que, da mesma forma que as mortes, em seguida, apresentou reduções a cada mês.

Segundo o vacinômetro de Uberaba, atualizado nessa quinta-feira (30/9), a cidade já recebeu 434.808 vacinas contra a COVID-19, sendo 378.881 aplicadas da seguinte forma: 1ª dose (241.839); 2º dose (126.244); 3ª dose (2.622) e dose única (8.176).

Desde o início da pandemia, foram registrados em Uberaba 42.064 casos positivos da doença, sendo que 1.323 pessoas morreram. Neste momento, há na cidade 1.348 casos ativos da doença.