Trecho de estrada entre Uberaba e Araxá ficará fechado por 20 dias

As obras na AMG-205, que vão acontecer durante dois meses, contam com investimento de R$ 800 mil (foto: DER-MG/Divulgação)

A partir desta sexta-feira (1º/10), trecho da rodovia AMG-2505, entre Araxá e Uberaba, no Triângulo Mineiro, ficará interditado por 20 dias para obras. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informou que serão realizadas intervenções de manutenção devido a erosão causada pelas chuvas em 2020.

As obras no local, que vão acontecer durante cerca de dois meses, contam com investimentos na ordem de R$ 800 mil.



Desvio de 12 km

O motorista que precisar passar pelo local, ainda segundo informações do DER-MG, vai ter de fazer um desvio por 5 quilômetros na BR-262, até chegar ao entroncamento com a LMG-805.

Depois disso, será necessário seguir por mais cerca de 6 quilômetros até o entroncamento com a AMG-2501 e continuar sentido Ponte Alta. Ao todo, o desvio terá extensão de 12 quilômetros.

A AMG-2505 é totalmente pavimentada e por ela passa, principalmente, parte do escoamento da produção de cana-de-açúcar de Ponte Alta, sentido às usinas.