Homem que matou primo com tiro de espingarda em Minas se entrega à polícia

Homem se apresentou espontaneamente à Delegacia de Crimes Rurais de Araxá (foto: PCMG/Divulgação) Um homem suspeito de matar o próprio primo no interior de Minas foi preso após se apresentar à polícia. Ele se entregou, espontaneamente, à Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (29/9), cinco dias depois do crime ter sido cometido em Tapira , município da mesma região do estado.

Segundo a Polícia Civil, o primo do suspeito desmontava uma cerca de arame junto com outros assentados. O autor não teria gostado e pediu para não realizarem o trabalho no local, o que não foi atendido.





O suspeito, então, saiu e retornou sob posse de uma espingarda. Ele disparou um tiro no rosto da vítima e fugiu em seguida. O homem atingido foi encaminhado em estado gravíssimo ao hospital da Unimed de Araxá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo.

No dia do fato, as polícias Civil e Militar realizaram buscas no local, mas o autor não foi localizado.

Prisão

Ontem, o suspeito se apresentou espontaneamente, na presença de seu advogado, à Delegacia de Polícia Civil Especializada em Crimes Rurais de Araxá.

Com parecer favorável do Ministério Público, foi representada a prisão preventiva do investigado. Ele foi ouvido e encaminhado ao presídio da cidade.

Na manhã de hoje (30/9), em buscas na região do assentamento, a Polícia Civil encontrou a arma utilizada no crime. As investigações continuam com realização de perícias, e novas testemunhas serão ouvidas.