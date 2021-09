Mulher é estuprada em prédio no centro de BH; suspeito não foi identificado

Mulher é estuprada enquanto trabalhava em prédio no centro de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Uma mulher de 27 anos foi vítima de um estupro nesta quarta-feira (29/9), no prédio em que trabalha, no centro de Belo Horizonte. O homem suspeito, funcionário de uma empresa de construção civil, trabalha como segurança de uma obra no mesmo local.









Entenda o crime





A vítima é funcionária da área da limpeza do prédio localizado na Rua Espírito Santo. Em depoimento, ela contou que estava saindo do elevador quando cruzou pela primeira vez com o suspeito, que a cumprimentou.





Carregando os materiais de limpeza, ela se direcionou para o banheiro localizado no estacionamento do edifício. Foi nesse momento que o homem a intimidou e a trancou no banheiro. Segundo a vítima, o suspeito é branco, tem olhos claros e possui tatuagem nos braços e, aparentemente, é jovem.





Após minutos de desespero, ela ameaçou gritar. O homem, então, se vestiu e retornou para o trabalho. De acordo com a PMMG, a vítima ficou em estado de choque e atordoada por um tempo, até que pediu ajuda ao porteiro do prédio, que entrou em contato com o síndico.





O síndico, por sua vez, imediatamente acionou o 190 da Polícia Militar, que tentou rastrear o suspeito. A empresa, ao ser questionada sobre os dados do funcionário, afirmou não ter conhecimento dos documentos do homem. Compartilhou, apenas, que ele não era natural de Belo Horizonte.





A ocorrência de estupro foi direcionada para a Delegacia da Mulher, que dará andamento ao caso.