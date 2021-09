Após tempestade, Contagem abre ponto de assistência em bairro mais atingido

Ponto de apoio está na Escola Municipal Maria do Carmo Orechio, que fica na Rua Hércules, 1 - Nova Contagem (foto: Luci Sallum/Prefeitura de Contagem)

As fortes chuvas que atingiram Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27/9) deixaram ao menos 60 pessoas desalojadas na região de Nova Contagem. O balanço é da Defesa Civil do município.Em pouco mais de quatro horas, choveu 67,5 milímetros. A chuva também veio acompanhada de ventos fortes (de 72km/h), que destelharam algumas casas e provocaram a queda de árvores nos bairros Vila Soledade, Vila Feliz, Estaleiro I e II.Entre os estragos, um muro de arrimo na Rua Retiro das Esmeraldas desabou. Na avaliação da prefeitura, só não aconteceram danos maiores por causa da parede de contenção que foi construída no Beco Maria José Chiodi.Segundo a Defesa Civil, a fiscalização em todas as casas só foi concluída nesta terça-feira (28/9), porque o acesso aos imóveis estava difícil, devido à grande quantidade de lama.Escolas municipais também sofreram com a ventania. Na Ápio Cardoso, houve destelhamento de parte do telhado; na Ivan Diniz, houve queda de árvore e destelhamento de parte da quadra; na Giovanini Chiodi, a água infiltrou em alguns cômodos; na Ana Guedes, a chuva entrou e causou queda do muro e de parte do telhado. A prefeitura já limpou todos os espaços, e a reforma dos telhados e do muro deve começar ainda semana.Para ajudar famílias que foram atingidas pela tempestade, um ponto de apoio com profissionais do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e da Defesa Civil foi montado na Escola Municipal Maria do Carmo Orechio.Durante toda esta terça-feira foi feito o cadastro das famílias atingidas e a distribuição de cestas básicas, de material de limpeza (especialmente cloro, para desinfecção) e de vale para almoço e jantar no Restaurante Popular de Nova Contagem.Os 60 desalojados se hospedaram nas casas de parentes e amigos. Nenhuma delas precisou ser encaminhada para abrigos.