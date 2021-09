Suspeito de matar mulher em Uberaba é preso em cidade de Goiás

Crime foi solucionado graças a uma ação conjunta entre as polícias mineira e goiana (foto: PCMG)

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais e Goiás prendeu um homem, de 25 anos, numa fazenda na divisa de Goiás com o Mato Grosso. Ele é suspeito de cometer homicídio, em 13 de fevereiro deste ano, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.As investigações indicaram que o suspeito e a vítima mantinham uma relação de amizade, tendo a vítima alugado seu veículo para o investigado. No entanto, o homem teve o carro retido numa blitz. Diante da situação, a mulher pediu que o locatário providenciasse a liberação do carro, o que não foi feito.A mulher decidiu, então, retirar o veículo apreendido e passou a cobrar as despesas que teve, do locatário, assim como o aluguel. Os dois acabaram se desentendendo. O homem tinha ido à casa da mulher e, durante uma discussão, que teve a participação da mãe da mulher, ela acabou sendo executada.A partir do depoimento da mãe da vítima, a policia de Uberaba passou a realizar levantamentos para localizar o suspeito e elucidar o caso. Depois de vários levantamentos, os policiais verificaram que o investigado estava em um município pertencente a Goiás.Foi feito, então, contato com a Polícia Civil de Goiás, na cidade de Nova Crixás. E nessa troca de informações, o homem acabou preso. O suspeito estava numa propriedade rural, a aproximadamente 200 quilômetros da cidade. Ele será transferido para Uberaba.