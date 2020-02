Foragido há 10 anos, ex-vereador é preso por homicídio na Grande BH

Ex-vereador foi preso na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, em Santa Luzia (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) prendeu um ex-vereador que estava foragido desde 2010 pelo crime de homicídio na tarde desta quarta-feira (12). A detenção aconteceu na Avenida Raul Teixeira da Costa Sobrinho, no Bairro Adeodato, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo a corporação, o homem de 56 anos tinha uma casa de produtos rurais na avenida e se apresentava para os clientes e vizinhos comomas, na verdade, se chamava Afrânio.





Os militares agiram depois que receberam uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, a corporação abordou o homem, que não quis apresentar seu documento de identidade, dizendo que não o portava naquele momento.





Contudo, os policiais revistaram o suspeito encontraram o documento no bolso da calça dele. Ao checarem o nome do homem no sistema da PM, os agentes confirmaram o que o denunciante havia delatado: o acusado tinha um mandado de prisão em aberto.





À época do crime, o então vereador de Bias Fortes, na Zona da Mata mineira, matou outro homem em uma briga na zona rural da cidade. Ele deu um golpe de foice na cabeça da vítima, que brigava com o filho do político na ocasião.





O homem foi preso e conduzido à delegacia de plantão de Santa Luzia.