Homem foragido por homicídio é preso acusado de ser mandante de torturas

Segundo Polícia Militar, o homem foi mantido em cárcere por cerca de duas horas (foto: PMMG/Divulgação)



Um homem foragido da justiça por homicídio foi preso na noite de sábado (18) em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), A.F.S.J., de 24 anos, é suspeito de envolvimento em diversos homicídios e torturas na região dos bairros Paulo VI e Jardim Vitória.









De acordo com os policiais, a vítima foi colocada em cativeiro e torturada enquanto os comparsas tentavam saques em contas bancárias. No mês passado, dois homens já haviam sido presos por envolvimento no crime.





Na época, os militares encontraram o motorista de aplicativo amordaçado pelos pés e mãos no chão do local. No entanto, não apresentava ferimentos.