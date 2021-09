Uberaba recebe novas remessas e retoma vacinação de 2ª dose de AstraZeneca

As duas novas remessas que chegaram hoje (27/9) às 27 cidades do Triângulo Sul contem doses de CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.)

Duas novas remessas (51ª e 52ª) de vacinas da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul chegaram nesta segunda-feira (27/9) em Uberaba, que vai retomar amanhã a vacinação de 2ª dose da AstraZeneca.

Além disso, também amanhã, da mesma forma que na última sexta-feira (24/9) e hoje, os jovens de 16 anos, sem comorbidades, continuam convocados pela Secretaria Municipal de Saúde para iniciar a sua imunização, assim como os idosos com 80 anos ou mais, que serão contemplados com a dose de reforço ou 3ª dose.

Confira o número de doses, referente à remessa 51, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação) Confira o número de doses, referente à remessa 52, de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul (foto: SRS/Triângulo Sul)



Ao mesmo tempo, o município aguarda um mês de outubro ainda melhor, já que em setembro registrou redução nos números de mortes e de internações de UTI/COVID . Somado a isto, o novo decreto de enfretamento à doença foi publicado na última sexta-feira com novas flexibilizações.





A poucos dias do fim do mês de setembro, na medição semanal de sua taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID, divulgada na noite desta quinta-feira (23/9), o município registrou 28% (rede pública) e 34% (rede privada) de uso dos espaços. No início do mês, a média destes indicadores estavam em torno de 50%.

Além da queda nestas internações, as mortes causadas pela COVID-19 em setembro também diminuíram consideravelmente.

Nos primeiros 26 dias de setembro, foram 38 mortes causadas pela doença, sendo que no mesmo período do mês passado, entre os dias 1/8 e 26/8, foram registrados 60 óbitos em Uberaba. Desta forma, a redução foi de cerca de 35%.

Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 41.583 casos positivos da doença, sendo que destes, 1.316 pessoas morreram.

Neste momento, há 1.258 casos ativos no município.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta segunda-feira (27/9) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Novo decreto veta pedido de produtores de eventos

Novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, publicado na noite de sexta-feira (24/9) e que passou a valer a partir do último sábado (2/9), liberou a presença de torcedores em atividades esportivas coletivas, ficando permitida a capacidade máxima de 30% da ocupação e distanciamento de 1,5m entre as pessoas.

Com relação a realização de outros tipos de eventos (corporativos, festivos, sociais, familiares, leilões presenciais e similares), permanece a autorização para até 50% da capacidade de público e distanciamento de 1,5 m entre os participantes.

O novo decreto também ampliou ainda mais as celebrações religiosas da cidade, que agora não terão mais limitação de horário, assim como bares, restaurantes, lanchonetes, disque-bebidas, praças de alimentação e similares da cidade, que já estavam liberados para funcionar sem restrição de horário desde a sexta passada.

Por outro lado, apesar do pedido dos representantes do setor de eventos durante reunião da última quarta-feira (22/9) com a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), o município não fez mudanças nas regras para a realização de festas na cidade, sendo que o público máximo permitido continua de 250 pessoas.

Entre as principais solicitações do grupo estava o aumento do número de pessoas presentes nos eventos corporativos, formaturas e de bilheterias, de forma progressiva. Além disso, a prefeita recebeu o pedido para que espaços de festas e salões funcionem com lotação de 50% de público.