Chuvas no fim de semana em Uberaba não surtem efeito na crise hídrica

Rio Uberaba permanece com vazão 77% menor, se comparado com o período chuvoso (foto: Codau/Divulgação)

As chuvas do fim de semana em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que vieram após vendavais de poeira, não surtiram efeito para amenizar a crise hídrica. Os 11 centros de reservação da cidade permanecem fechados, entre 8h a 16h, até sexta-feira (1/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a chuva na cidade neste sábado e domingo (25 e 26/9) registrou 26 milímetros.

De acordo com a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), o Rio Uberaba permanece com vazão 77% menor, se comparado com o período chuvoso. A situação do rio ainda é considerada extrema e crítica.

Ainda conforme a Codau, visualmente, houve um aumento de vazão na barragem de nível do rio Uberaba, mas, com apenas esta precipitação (26 mm) é possível afirmar que não houve reposição suficiente do lençol freático do rio e seus afluentes para tirar o manancial da situação crítica atual, ou ainda prever por quanto tempo esta nova vazão vai perdurar.

“O planejamento do horário de abertura e fechamento de todos os centros de reservação da cidade será mantido até que qualquer alteração na vazão do rio Uberaba seja verificada e determine novo plano. A suspensão da distribuição de água é necessária para continuar o reequilíbrio do reabastecimento dos reservatórios", afirmou a Codau, em nota.

"Com os reservatórios cheios, a pressão da rede é mais alta e isto reduz o intervalo de intermitência (que é o tempo entre a liberação da água e a pressurização total das redes). Isto possibilita que os bairros altos também recebam água mais rápido”, completou a companhia.

De acordo com o Instituto Clima Tempo, em Uberaba, a previsão desta segunda e terça (27 e 28/9) é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. Já na quarta e quinta (29 e 30/9) a previsão para o município é de sol com algumas nuvens e sem chuvas.