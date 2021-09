Presa suspeita de envenenar o ex e a noiva dele na véspera do casamento

Policiais civis e militares cumpriram mandado de prisão contra a mulher ontem (24/9) (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um caso de tentativa de homicídio ocorrido em Jaíba, no Norte de Minas, vem repercutindo pelo país neste fim de semana. Uma mulher de 39 anos foi presa suspeita de envenenar cinco pessoas e um cachorro. Entre essas vítimas, estão o ex-companheiro dela, de 35 anos, e a noiva dele, de 27. O casamento seria nessa sexta-feira (24/9).









“Os noivos e familiares consumiram os bombons e deram pedaços para o cachorro da casa. O animal caiu ao chão se debatendo e, logo em seguida, morreu. Imediatamente, todos sentiram um mal-estar também”, contou o delegado Marconi Vieira. As outras pessoas que comeram os doces são dois parentes dos noivos, de 25 e 54 anos, e uma criança de 2 anos. Todos foram levados para o hospital de Jaíba.





O delegado ouviu as vítimas e familiares, que alegaram suspeitar da mulher de 39 anos, porque ela não aceitava o fim do relacionamento com o rapaz e nem que ele se uniria a outra mulher.





“Paralelamente, foram realizadas entrevistas com testemunhas do fato, que apontaram a autoria da tentativa de homicídio. Após ouvi-los, a PCMG realizou diligências e coletou elementos probatórios como para o fim de formalização da prova técnico-científica”, informou a Polícia Civil neste sábado.





A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ela, que foi cumprido pelos policiais ontem. “A suspeita encontra-se no sistema prisional à disposição da Justiça. Um inquérito policial foi instaurado e a investigação segue em andamento para total esclarecimento dos fatos”, conclui a instituição.