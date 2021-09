BH: Defesa Civil emite alerta de chuva até a manhã deste domingo (26/9)

Chuva poderá chegar a Belo Horizonte ainda na noite deste sábado (25/9) (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)









Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, Belo Horizonte tem previsão de chuva após quase quatro meses sem águas significativas. A tendência é que o tempo vire na noite deste sábado e siga até a tarde deste domingo.



17h46 - Possibilidade de chuva (até 20 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h até 8h de domingo (26). pic.twitter.com/ZZxCH0a6gk — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 25, 2021





Mesmo com a chuva, o calor típico da estação vai continuar prevalecendo. A previsão para o domingo é de 31 graus, mais elevada do que a registrada neste sábado em BH (28,3).





(Com informações de Gustavo Werneck)

Após dias intensos de calor, Belo Horizonte deverá ter um refresco a partir da noite deste sábado (25/9), com promessa de chuva. No entanto, a Defesa Civil da capital mineira emitiu um alerta, válido até as 8h deste domingo (26/9), por conta dos raios e rajadas de vento que podem acompanhar a virada do tempo.