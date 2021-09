Bombeiro de Barbacena morre durante combate a incêndio em Minas

Carlos Roberto da Silva era sargento e atuava no 12º BBM em Barbacena, destacado para combater incêndio que dura 7 dias na região de Arinos (foto: Arquivo pessoal)

Deve ser enterrado nesta quinta-feira (23/9) em Barbacena, no Campo das Vertentes, o corpo do 2º sargento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Carlos Roberto da Silva, que morreu hoje após sofrer um mal súbito durante o combate a um incêndio que dura uma semana na divisa entre Arinos e Buritis, na região Noroeste do Estado.

"A equipe fez a manobra de ressuscitação até chegada da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel de Arinos", informou. Silva sofreu uma parada cardiorrespiratória antes da chegada da ambulância.

O segundo sargento fazia parte de uma equipe de quatro bombeiros vindos de Barbacena para ajudar no combate às chamas, que estão há sete dias consumindo áreas rurais em Arinos e Buritis.

A prefeitura de Arinos decretou luto oficial de três dias pela morte do bombeiro. "A prefeitura municipal de Arinos lamenta a morte do 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Carlos Roberto Silva, que de forma honrosa estava trabalhando no combate aos incêndios que atingem nossa região", publicou.

A administração de Buritis também publicou nota nas redes sociais lamentando a morte do sargento. "Deixamos nossa mensagem de pesar em nome do povo de Buritis pedindo a Deus que conforte o coração dos amigos, família e todos bombeiros de Minas Gerais", escreveu em trecho.

“Pedimos a Deus para consolar essa família e aos companheiros que estavam na frente de combate junto com ele”, finalizou o major.

Incêndio dura uma semana