Homem de 25 anos leva um tiro na nádega e ainda acaba preso em Minas

Um homem de 25 anos foi atingido na nádega por um disparo de arma de fogo em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Acionada para atender à ocorrência de tentativa de homicídio nessa terça-feira (21/9), a Polícia Militar (PM) acabou identificando que a vítima estava foragida da Justiça. O crime cometido pelo jovem, no entanto, não foi informado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu o homem até o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). A perícia técnica da Polícia Civil também foi chamada e realizou os trabalhos de praxe. No entanto, a motivação para a tentativa de homicídio ainda não foi esclarecida.

Leva tiro e acaba preso

Diante da falta de respostas para o que poderia ter motivado o crime, a PM resolveu consultar o nome da vítima na base de dados da polícia e encontrou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Dessa forma, após o término do atendimento médico, ele foi conduzido à 7ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Por fim, os policiais conseguiram identificar que o suspeito do disparo é um jovem de 18 anos, já devidamente qualificado na ocorrência. Nesse sentido, a PM informou que prossegue com as diligências para tentar capturá-lo.