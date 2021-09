Motoristas de aplicativo fazem manifestação em BH

A rota da manifestação está prevista para seguir até a sede da Uber, na Rua Professor Moraes, na Savassi, e finalizar em frente à Cidade Administrativa (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A Press)



Leia também: Zema assina carta que nega impacto do ICMS na bomba Organizada pelo Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativo do Estado de MG (Sicovapp), foi realizada nesta terça-feira (21/9), às 15h, uma carreata para reivindicar melhores condições de trabalho aos motoristas de aplicativo.

Os motoristas iniciaram a manifestação em frente ao Mineirão, e, por volta das 17h, chegaram à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Segundo a presidente do Sicovapp, Simone Almeida, a rota da manifestação está prevista para seguir até a sede da Uber, na Rua Professor Moraes, na Savassi, e finalizar em frente à Cidade Administrativa.

Sobre a manifestação, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) disse que as empresas associadas estão abertas ao diálogo e trabalham para ajudar os motoristas e entregadores parceiros na geração de ganhos, inclusive realizando revisões e reajustes em diversas cidades do país.





Além disso, a Amobitec justificou que as plataformas adotam medidas para auxiliar a redução de custos dos parceiros, como, por exemplo, convênios com redes de postos de combustíveis que oferecem desconto no abastecimento dos veículos, parcerias com empresas de aluguel de veículos e promoções que oferecem preços especiais em peças, acessórios e manutenção. A associação reforçou que em nenhum momento houve a redução de taxas de remuneração dos parceiros, mesmo em um período de instabilidade econômica do país.





Na última semana, o Sicovapp protocolou junto ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, um pedido de reunião presencial para apresentar o projeto sobre o ICMS, a gasolina e o valor do IPVA para os motoristas de app. Representantes do sindicato também formalizaram o pedido de reunião presencial na Cidade Administrativa com o governador Romeu Zema com as mesmas pautas.

