Prêmio CDL de Jornalismo destaca Estado de Minas em duas categorias

O presidente da CDL-BH, Marcelo Souza e Silva, entregou as premiações ao repórter Luiz Ribeiro, do Estado de Minas (foto: CDL/Divulgação) Vitória dupla do Estado de Minas na nona edição do Prêmio CDL BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, com o apoio do Síndicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A solenidade de anúncio dos vencedores e da entrega da premiação foi realizada na manhã desta terça feira(21/09), na sede da entidade lojista.

Foram laureados trabalhos nos formatos impresso, rádio, internet e televisão. O concurso teve como tema "A volta por cima: como promover a recuperação econômica dos setores de comércio e serviços de Minas Gerais".





O Estado de Minas foi premiado em duas categorias: impresso e internet.





A série de reportagens "Criatividade na pandemia: lucro de porta em porta", de autoria do repórter Luiz Ribeiro, ficou em segundo lugar na categoria jornalismo impresso. O trabalho, publicado em 13 de outubro de 2020, mostrou o esforço de comerciantes, que, com o fechamento de seus estabelecimentos, medida restritiva para impedir o avanço do novo coronavirus, decidiram ir até aos clientes, de porta em porta, ao estilo dos antigos mascates. A reportagem acompanhou a peregrinação vendedores nas visitas

domiciliares na zona rural do Norte de Minas.









A investigação jornalística fez uma verdadeira radiografia do setor de transportes na pandemia. Mostrou o esforço dos trabalhadores dos diferentes meios de transporte que se arriscaram em meio à pandemia para garantir a locomoção das pessoas e a chegada de alimentos às casas e medicamentos nos hospitais durante o "fique em casa" .





Também abordou os prejuízos econômicos e os esforços do segmento para a recuperação pós crise sanitária do novo coronavirus.





Ao todo, o EM contou com quatro trabalhos finalistas no Prêmio CDL BH – tendo outras duas séries de reportagens selecionadas nas categorias impresso e internet.





Ao receber as premiações no evento da CDL BH, o repórter Luiz Ribeiro enalteceu a relevância da iniciativa da entidade lojista em valorizar e incentivar a atividade jornalística e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social, sobretudo, em momentos difíceis, como o da pandemia.



"Vivemos um período de superação para todos os profissionais. O desafio também é encarado por nós, profissionais da comunicação, que temos a missão de levar a informação de qualidade para a sociedade, apontando soluções para os problemas" , pontuou o repórter do EM.





Ele ressaltou que a dupla premiação é mais uma comprovação do bom jornalismo do Estado de Minas , que inova no oferecimento de mais opções para os leitores e internautas.



"Tivemos uma prova da informação de qualidade disponibilizada pelo Estado de Minas tanto no formato impresso como na plataforma digital", afirmou Luiz Ribeiro, que em 2021 também foi vencedor da categoria nacional do Prêmio Banco de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, promovido pelo Banco do Nordeste.



O profissional do EM está entre os 25 Jornalistas Brasileiros mais Premiados de Todos os Tempos, segundo ranking do site Portal Jornalitas & Cia – acumula, agora, 58 premiações em concursos regionais e nacionais' por trabalhos em equipe e individuais.

O repórter Mateus Parreiras também comentou o reconhecimento da série de reportagens sobre o transporte na pandemia com o recebimento do prêmio da CDL BH.





"Essa série foi muito importante, pois mostrou a luta diária do setor de transporte e dos comerciantes para abastecer a sociedade durante a pandemia, permitindo às pessoas que não pudessem trabalhar presencialmente se mantivessem em casa e que país continuasse em funcionamento, ainda que a duras condições", avalia Mateus.

O presidente da CDL BH, Marcelo Souza e Silva, destacou a nona edição do Prêmio de Jornalismo por conta da relevância dos veículos de comunicação e do trabalho dos seus profissionais no enfrentamento da pandemia do novo coronavirus.



"Durante a pandemia, a imprensa não só informou sobre a situação, como também se transformou em uma grande prestadora de serviços à população ao nos explicar a realidade", assinalou o líder empresarial.





Ainda na oportunidade, foi lançada a décima edição do Prêmio CDL BH de Jornalismo.