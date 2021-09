Temperatura segue alta em Minas; veja a previsão para esta terça

Calor intenso e baixa umidade é a previsão para esta terça-feira em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M) Temperaturas seguem altas em Minas Gerais e a previsão é de que os termômetros superem, mais uma vez, os 30ºC em boa parte do estado nesta terça-feira (21/9). Em Belo Horizonte, a máxima prevista é de 35ºC e a umidade relativa do ar vai variar entre 19% e 62%.









A maior temperatura do estado deve ser registrada na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A previsão para Uberlândia é de 38ºC amanhã, com mínima de 24ºC. Também sem previsão de chuva, em Araxá o calor pode chegar a 37ºC.





Centro e Centro-Oeste de Minas





Ainda segundo o ClimaTempo, em Abaeté, Região Central mineira, a previsão é de calor intenso. Nesta terça-feira, a temperatura deve chegar aos 37ºC na cidade e não há previsão de chuva. Em Pompéu, os termômetros podem variar entre 36ºC e 20ºC.





No Centro-Oeste de Minas, a previsão também é de calor e as chances são quase nulas de chuva. Em Itaúna, a temperatura deve chegar aos 35ºC, enquanto em Nova Serrana a máxima será de 34ºC.



Vale do Jequitinhonha e Mucuri





Em Diamantina, a mínima pode chegar a 14ºC nesta terça-feira. Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve variar entre 22% e 88%. Em Almenara, a temperatura pode variar entre 36ºC e 24ºC.





Zona da Mata e Norte de Minas

O calor pode dar uma leve trégua na Zona da Mata amanhã. Em Juiz de Fora, a máxima é de 29ºC, sem previsão de chuva. Já em Ervália, a previsão aponta para uma chance de 90% de chuva, mas o calor permanece, com a máxima prevista em 34ºC.





Em Montes Claros, a temperatura deve chegar aos 35ºC, com umidade relativa do ar em 22%. Em Janaúba, também no Norte de Minas, o calor será mais intenso, com máxima de 38ºC.





Noroeste de Minas





Em João Pinheiro, os termômetros podem chegar até os 36ºC, com mínima de 22ºC. Sem previsão de chuva, Paracatu também segue com temperaturas altas e previsão é de 37ºC nesta terça.





Rio Doce e Sul de Minas





Em Governador Valadares, na região do Rio Doce, a máxima será de 37ºC, sem chuva. Enquanto em Aimorés, a mínima prevista é de 18ºC.





Em algumas cidades do Sul de Minas a previsão é de chuva. Em Pouso Alegre, mesmo com temperatura alta, há 90% de chuva e a máxima pode chegar a 35ºC. Na cidade de Varginha, a previsão também é de chuva e mínima de 19ºC.