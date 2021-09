Drogas, som alto e menores: festa termina com 27 pessoas detidas em Araxá

Materiais foram apreendidos durante buscas na residência (foto: PMMG/Divulgação)





Uma festa promovida com a presença de menores, uso de drogas e som alto, terminou com pessoas 27 detidas pela Polícia Militar na manhã do último sábado (18/9) em Araxá, no Alto Paranaíba.

A abordagem se deu após a PM receber uma denúncia de perturbação do sossego, sobre uma festa que estaria ocorrendo em uma residência na Rua João Antônio da Mota, no Bairro Vila Andrea.

Ao chegarem ao local, além de constarem o som alto, os militares detectaram a presença de quatro menores e uso de drogas.

Nas buscas ao interior da residência, foram encontrados:

- Um recipiente contendo sete porções de substância semelhante a haxixe

- Parte de um simulacro de arma de fogo

- Dois tabletes pequenos de substância semelhante a maconha

- Recipientes com substância semelhante a maconha

- Quatro dichavadores (aparelho com sistema interno moedor ou triturante, utilizado para, entre outros fins, preparar o tabaco ou outros tipos de fumo)

- Um pé de maconha e alguns galhos, sementes e folhas da mesma substância