Homem suspeito de matar a facadas é preso pela PM em Minas

Avenida Armando Fajardo, local onde aconteceu o crime em João Monlevade (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 46 anos neste domingo (19/9), por suspeita de homicídio. Ele é acusado de matar a facadas outro homem, de 42, em João Monlevade, Região Central do estado.Segundo a PM, os agentes agiram após denúncia por meio do 190. As testemunhas contaram que houve uma briga entre os dois homens na Avenida Armando Fajardo, Bairro Cruzeiro Celeste, por volta das 10h30.Assim que chegaram ao local, os militares avistaram o suspeito e o prenderam. A faca usada no crime também foi apreendida, de acordo com a corporação.De acordo com a polícia, paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram ao local e confirmaram a morte. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para iniciar as investigações, segundo a corporação.O homem detido é natural de São Paulo. Segundo a PM, ele tem diversas passagens pela polícia por crimes como furto, tráfico de drogas e dano ao patrimônio público.