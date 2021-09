Carro com três jovens cai dentro de canal com 8 metros de altura em Araxá

Carro caiu de cabeça para baixo dentro do canal após girar no ar (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Um carro com três pessoas caiu de cabeça para baixo dentro de um canal no Bairro Bom Jesus em Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente ocorreu na noite deste sábado (18/9), às 21h42, na Avenida Rosalvo dos Santos. Uma das vítimas ficou presa dentro do automóvel.

Dentro do carro se encontravam três rapazes da mesma família: um de 23 anos e os outros de 22. Dois deles conseguiram sair por conta própria, enquanto o outro ficou preso no veículo.







Ele estava consciente, porém pressionado entre o banco dianteiro e a lateral do lado do passageiro. Se queixava de dores na região da face, e tinha também um corte na pálpebra e no supercílio do olho direito.

Os bombeiros realizaram a remoção da vítima, rebatendo o banco que a pressionava para trás.

Durante o resgate, os outros dois jovens se queixaram de dor nas costas e dor torácica, mas não apresentavam ferimentos graves.

Todos os envolvidos foram encaminhados à UPA de Araxá, e em seguida liberados.