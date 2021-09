Araxá vai trocar 2 mil lâmpadas para acabar com escuridão na cidade

Prefeito de Araxá planeja colocar iluminação LED em toda a cidade em até dois anos (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) A falta de manutenção do sistema de iluminação pública, problema recorrente em Araxá há cerca de três anos, parece estar próxima de ter uma solução . A prefeitura da cidade do Alto Paranaíba anunciou nesta sexta-feira (3/9) que quase 2.000 pontos sem iluminação serão restabelecidos nos próximos 90 dias.

Reclamações da população nos canais de comunicação da prefeitura sobre a situação da iluminação pública na cidade (foto: Reprodução/prefeituradearaxa/Instagram)

Em busca de resolver este problema, na última quarta-feira (1º/9), o município assinou um contrato com o Consórcio Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla), novo prestador de serviços que será responsável pela manutenção dos trabalhos.

Resolução de demandas

De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos de Araxá, a cidade possui uma grande quantidade de lâmpadas queimadas ou antigas – de sódio, vapor metálico, vapor de mercúrio e fluorescente.

Dos 18.000 pontos de iluminação pública, cerca de 6.000 lâmpadas precisavam ser trocadas na cidade. Deste total, mais de 4.000 pontos já foram restabelecidos.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva, a expectativa é zerar a fila de espera por troca de lâmpadas queimadas nas ruas e praças do município para atender toda a demanda reprimida.

“Serão três equipes para realizar todo o serviço que já foi solicitado pela população. Acreditamos que em 90 dias concluímos esse trabalho e, posteriormente, a equipe de manutenção passará a atender aos novos pedidos solicitados com maior agilidade. A nossa meta é iniciar o próximo ano sem qualquer demanda atrasada”, destaca.

Os pedidos de manutenção de iluminação pública são feitos por meio do telefone (34) 3661-2687, na Secretária Municipal de Serviços Urbanos.

Iluminação de LED

O prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), reitera que em breve será aberta uma licitação para implantação de iluminação de LED em toda a cidade. Os Bairros Boa Vista e Max Neumann serão os primeiros contemplados.

“Queremos zerar essa demanda que assumimos do ano passado e iniciar 2022 com um atendimento com maior agilidade. Mas o nosso projeto principal é realizar a substituição das lâmpadas convencionais por LED, que têm um tempo de vida útil e economia de energia maior que as tradicionais”, afirma.