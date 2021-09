Homem é morto a tiros na porta de casa

Segundo a PM, imagens de câmeras da região mostram que a vítima estava sendo seguida por um Prisma prata já a certa distância. Quando ele parou no endereço, o veículo se aproximou. Um homem que estava no banco do carona desembarcou, foi até a vítima e voltou em seguida. A polícia acredita que ele seja o provável autor dos disparos. O veículo fugiu em direção ao Bairro Palmeiras.





Ainda de acordo com a polícia, a viúva contou que notou um comportamento estranho do marido nos últimos dias. Ele estaria nervoso e apreensivo. Ela também ouviu ele falar ao telefone sobre um veículo de leilão, mas não soube dizer se ele não pagou ou não recebeu o valor do veículo. A mulher disse aos policiais que a vítima não falava com ela sobre esses negócios.





Outros familiares ouvidos pela PM não sabiam possíveis motivações para o crime. A ocorrência foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.