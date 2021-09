Bombeiros controlam incêndio que ameaçava armazém de explosivos em Sabará

Fogo chegou perto de empresa que armazenava material explosivo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Foi controlado o incêndio de grandes proporções em uma área verde no Bairro Borba Gato, em Sabará, na Grande BH. O fogo começou na noite dessa quarta-feira (16/9) e preocupava os moradores e o Corpo de Bombeiros por conta da proximidade com uma empresa de materiais explosivos.









Na manhã desta quinta, os militares informaram que as chamas se alastraram rapidamente durante a noite. Como apoio de equipes das prefeituras de Sabará e de Santa Luzia, eles combateram as chamas ao longo da madrugada, além do resfriamento de áreas próximas para evitar que o fogo se aproximasse dos explosivos.





“O risco foi eliminado e neste momento os militares estão a caminho para verificar a situação dos possíveis focos remanescentes na região do bairro Borba Gato”, informou, hoje, a corporação.