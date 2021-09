Veja o que os adolescentes têm de levar para receber vacina em Juiz de Fora

Atualização no calendário de vacinação foi divulgada nesta quarta-feira (15/9) pela Prefeitura de Juiz de Fora (foto: Imagem ilustrativa/Pixabay) Quatro semanas após anunciar o início da vacinação contra a COVID-19 para jovens entre 18 e 19 anos , a Prefeitura de Juiz de Fora dará início nesta quinta-feira (16/9) à aplicação da primeira dose dos imunizantes em adolescentes com 17 anos que não tenham comorbidades. Veja todas as orientações abaixo.

A administração municipal também começou o processo de imunização nessa terça-feira (14/9) para adolescentes com autismo, Síndrome de Down e paralisia cerebral, além de grávidas e puérperas. Para esses públicos, a faixa etária atendida está entre 12 e 17 anos.

Vale pontuar que gestantes e mulheres que acabaram de entrar no pós-parto, com mais de 18 anos, já estavam sendo vacinadas. Nesse sentido, a ampliação da faixa etária no município para esse público atende à recomendação do Ministério da Saúde e do Governo do estado.

No entanto, a prefeitura destaca que as demais pessoas com 18 anos ou mais, que ainda não tenham tomado a primeira dose, também podem procurar os postos de vacinação.

Segundas doses

Além do público geral, todos os trabalhadores da educação com 18 anos ou mais continuam podendo receber a segunda dose da CoronaVac – que, nesta quinta-feira, será destinada para pessoas com retorno marcado no cartão de vacina para dia 16 deste mês ou data anterior.

Já a segunda aplicação com o imunizante da AstraZeneca é voltada para aqueles que, conforme o cartão de vacinação, deveriam ter completado o processo de imunização em 8 de setembro ou em período anterior.

Os profissionais da educação, especificamente, devem apresentar comprovante de vínculo com uma creche, escola ou faculdade de Juiz de Fora. Logo, contracheque, carteira assinada e declaração da instituição de ensino estão entre os documentos indicados pela prefeitura.





Dose de reforço para idosos

A administração municipal também deu início nessa-terça-feira (14/9) ao reforço na imunização dos idosos de 85 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em 31 de março ou antes.

Orientações importantes e documentos

Quem se vacinou contra a Influenza deve esperar, pelo menos, 15 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus. Já as pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

A prefeitura esclarece que todos que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Os idosos também devem apresentar esse documento comprovando que receberam as duas primeiras aplicações.

Além disso, quem for receber a primeira dose, deverá apresentar documento de identificação com foto (original e cópia), como carteira de identidade ou motorista, além do CPF, caso o mesmo não conste na identidade, e comprovante de residência. Este último, caso não esteja no nome de quem será vacinado, deverá ser apresentado com declaração de residência disponível no site da prefeitura





As demais pessoas que vão receber a segunda dose, ou a complementar, precisam apresentar apenas o cartão de vacina e o documento de identificação com foto, também podendo ser carteira de identidade ou motorista.





Já as grávidas de 12 a 17 anos, especificamente, precisam levar ainda o cartão do pré-natal, e as puérperas, um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como certidão de nascimento do bebê ou registro de alta hospitalar.

Vacinômetro

Conforme a última atualização do vacinômetro municipal nessa terça-feira, o município totaliza 401.496 e 232.861 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente. Em relação aos idosos a partir dos 85 anos, o município aplicou 1.241 doses de reforço.

A cidade também já tem registrado, desde o início da pandemia, 44.583 casos confirmados de COVID-19 e 1.956 mortes em decorrência da doença.