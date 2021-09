Caminhoneiro passa mal, bate em bambuzal e é reanimado pelos bombeiros

Motorista teve uma parada cardiovascular e foi parar em bambuzal (foto: CBMMG)

Os moradores da Rua Coronel Mário Cordeiro, no Bairro Pampulhinha, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, passaram por um susto na manhã desta quarta-feira (15/9). Um caminhão desgovernado, saiu da via e se chocou contra um bambuzal.



Um lavrador, que passava pelo local, entrou, rapidamente em contato com o Corpo de Bombeiro, pedindo urgência no atendimento, contanto que o motorista estaria vivo, mas desacordado, ao volante.

Uma viatura foi enviada ao local.Os bombeiros viram o homem deitado no chão. Tinha sido retirado do caminhão pelo lavrador. Se certificaram que o motorista, de 65 anos, estava sem os sinais vitais.

Mesmo assim, os bombeiros iniciaram manobras de ressuscitação, com massagem cardiopulmonar . O motorista tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Logo em seguida, ele respondeu aos exercícios e deu sinais de vida. Ele foi levado para o Hospital Santa Rosália, onde permanece internado.