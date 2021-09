Cartaz com sonhos de crianças de BH que viralizou partiu de leitura

Crianças no cartaz dos sonhos que viralizou nas redes sociais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



- Asteroide que dizimou dinossauros determinou sucesso das cobras, aponta estudo Até onde vai a imaginação de uma criança? Para a turma do Infantil 5 no Coleguium Pampulha Internacional Núcleo da Criança, em Belo Horizonte, na Região da Pampulha, tudo é possível: desde ser um dinossauro até mesmo andar em uma bicicleta de doces. Uma atividade inocente para saber o sonho dos alunos viralizou nas redes sociais , o tom lúdico e inocente dos pedidos não passou despercebido na internet.





19:05 - 20/08/2021 Confira as novas regras para as aulas presenciais em BH A história começou com a leitura do livro “Pocotó”, que as professoras fizeram com os alunos. “Esse livro conta a história de um cavalinho que tem o sonho de participar da guarda real e todo ano ele tentava, mas não conseguia. Ele realizava entregas no castelo. Mas ele nunca desistiu desse sonho, então ele continuou persistindo até o ano que ele conseguiu, foi escolhido pelo rei. No final deste projeto a gente pergunta para as crianças qual é o sonho de cada um e eles responderam cada um do seu jeitinho, da sua forma”, explica Bárbara Lacorte, de 33 anos, uma das professoras.





Bárbara Lacorte, de 33 anos, professora (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Ela conta que mesmo um sonho mais imaginário e outros mais reais, os desejos de cada um dos alunos foram respeitados. “No final a gente falou com eles da importância de persistir, de sonhar e não desistir”, afirmou.





Os sonhos são dos mais variados: assim como grande parte da população, Amanda Oliveira Dias Temponi, de 5 anos, por exemplo, quer ser rica. “Quero ter muito dinheiro para comprar uma casa bem grande com muitas plantas, um jardim enorme e muitos brinquedos. Também gosto muito de doce e quero comprar chup chup, pirulito arco-íris e chiclete”, disse a pequena.





Amanda Oliveira Dias Temponi, de 5 anos, quer ser rica (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Mas, não é só rica de material que ela sonha. Também contou ao Estado de Minas que quer ser rica de felicidade e amor.











Heitor Jax, de 5 anos, também tem um sonho inusitado: ser um dinossauro. E não é qualquer um, tem que ser o Rex, o maior de todos, segundo ele. “Queria criar uma máquina do tempo para ajudar os dinossauros”, disse. Ele contou que a paixão pelos animais pré-históricos surgiu com desenhos que assiste.





Heitor Jax, de 5 anos, quer ser um dinossauro (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



E a lista de sonhos continua: “ser o Pantera Negra”, “ir em um SPA com as amigas”, “andar em uma bicicleta de doces”, “ser feliz”, “ter a família reunida”, “ser youtuber”, “ser ginasta”, “ser o Mário”, “ter uma fazenda”, “ser uma fada”, “ser um engenheiro”, “ser beyblade profissional”, “ter o poder do homem-aranha”, “ter um carro dourado de três andares”.



Esta é a lista da turma da manhã, mas os alunos do vespertino também listaram os sonhos: “ser ginasta”, “ganhar um troféu”, “ter coisas raras do roblox”, “ser cientista”, “voar”, “ter três gatos”, “ter uma lol rara”, “ir à lua”, “morar com as lols”, “ter um xbox", “morar na praia”, “criar um Dino Robô”, “achar um leão”, “não ter pesadelo”, “ser médica”, “andar de unicórnio” e “ter um pônei”.





Logo, pela inocência das crianças, os pedidos viralizaram nas redes sociais:





Para a professora Bárbara, é uma alegria ver que a pureza das crianças transmitiram a mensagem para tantas pessoas. “Foi tudo muito rápido. A gente ficou muito entusiasmado de saber da repercussão, foi uma grande alegria como professora deles saber da mensagem positiva que eles conseguiram passar por aí”, disse.



O sonho da professora? Continuar dando aula e um dia ser mãe.





E o seu?