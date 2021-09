Grande BH: veja bairros afetados por tentativa de furto de cabos da Copasa

ETA Bela Fama, em Nova Lima, faz parte da captação junto ao Rio das Velhas (foto: Guilherme Paranaíba/EM/D.A Press - 09/04/2019)

Regiões afetadas

A tentativa de furto de cabos de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA) Bela Fama, em Nova Lima, na Grande BH, causa problemas nesta quarta (15/9) em cinco cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).Além de BH e Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Luzia são prejudicadas. Conforme a reportagem mostrou, o caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/9) e chegou a paralisar completamente a ETA, mas o sistema foi 70% reestabelecido nesta quarta.Procurada, a PM informou que duas caixas que guardam os fios tiveram suas tampas danificadas pelos criminosos. Ninguém foi preso.Segundo a corporação, o vigilante da ETA Rio das Velhas informou que as caixas ficam em um túnel, nas proximidades da portaria de acesso ao equipamento por meio do Bairro Galo, também em Nova Lima.Ele só se dirigiu ao local quando a equipe técnica da Copasa verificou a paralisação do sistema de tratamento de água do Velhas. O vigilante contou, segundo a PM, que a situação tem se repetido com frequência nos últimos meses.Raposos: todo o município;Nova Lima: sede do município, exceto a região do Seis Pistas, Bairro Jardim Canadá e distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos);Sabará: todo o município, exceto o distrito de Ravena;Santa Luzia: todo o município, exceto a região do Bairro São Benedito;Belo HorizonteSistema de distribuição Taquaril: Aarão Reis, Alto Vera Cruz, Alvorada, Baleia, Belmonte, Boa Vista, Borges, Chácaras Montevidéu, Silvério, Esplanada, ETE/Arrudas, Fernão Dias, Flamengo, Granja Werneck, Goiânia, Gorduras, Gorduras de Cima, Guarani, Heliópolis, Goretti, Mariano de Abreu, Minaslândia, Monte Azul, Nazaré, Nossa Senhora da Saúde, Nova Vista, Novo Alvorada, Paulo VI, Pousada San Marcos, Saudade, Taquaril, Tupi, União, Vera Cruz, Vila Brasília, Vila Ipê, Vila Luiz Abreu, Vila Mauá, Vila Nossa Senhora da Penha;Sistema de distribuição A: Alípio de Melo, Alto Colégio Batista, Álvaro Camargo, Aparecida, Barroca, Bom Jesus, Bonfim, Cachoeirinha, Caiçara, Calafate, Capara, Conjunto Itacolomi, Conjunto Santos Dumont, Cruzeiro, Da Graça, Dom Bosco, Ermelinda, Floresta, Frei Eustáquio, Funcionários, Gamele Nova Esperança, Ouro Preto, Paraíso, Pedro II, Pindorama, Prado Lopes, Prado, Primavera, Progresso, Renascença, Santo Agostinho, Sumaré e Vila Silveira;Sistema de distribuição B: Aeroporto, Aparecida 7ª Seção, Aparecida, Bandeirantes, Barro Preto, Cachoeirinha, Calafate, Campus da Floresta, Horto, Humaitá, Indaiá, Ipiranga, Jardim das Rosas, Jaraguá, Liberdade, Maria Goretti, Maria Virgínia, Minaslândia, Modelo Riachuelo, Pirajá, Pompéia, Primeiro de Maio, Primeiro de Novembro, Providência, Recreio, Renascença, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família São Gonçalo, São João Batista, São Luiz, São Marcos, São Paulo, Saudade, Silveira, Suzana, Tabelião Ferraz, Universitário, Vila Cana;Sistema de distribuição C: Serra/Aglomerado da Serra: Anchieta, Cafezal, Carmo, Cruzeiro, Das Mansões, Fazendinha, Alto Barroca, Barroca, Betânia, Bonfim, Calafate, Carlos Prates, Cidade Jardim Gameleira, Grajaú, Gutierrez, Havaí, Jardim América, Jardinópolis, Luxemburgo, Morro das Pedras, Morro do Papagaio, Nova Barroca, Agostinho, Santo André, São Bento, São Cristóvão.