UFV vai retornar atividades presenciais apenas em 2022; veja datas

Aulas presenciais estavam suspensas desde o dia 21 de março de 2020 (foto: Divulgação/UFV)

Em atividade remota desde o dia 21 de março de 2020, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) informou uma previsão de retorno para as aulas presenciais. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que aprovou nesta terça-feira (14) as datas de início e término do segundo período letivo de 2021.

“Os detalhes estão sendo definidos: eles comporão a pauta da próxima reunião do Conselho, prevista para outubro, e serão divulgados posteriormente pela Secretaria de Órgãos Colegiados por meio das resoluções e dos calendários escolares específicos”, informa a UFV em nota.

Confira as datas que já foram definidas até o momento

Período letivo 2021/2

- Início: 22 de novembro de 2021 (de maneira remota)

- Recesso escolar: entre 23 de dezembro de 2021 e 23 de janeiro de 2022

- Retomada: 24 de janeiro de 2022 (indicativo de retomada presencial)

- Término: 2 de abril de 2022

Período letivo 2022/1

- Início: 2 de maio de 2022

- Término: 6 de agosto de 2022

Período letivo 2022/2

- Início: 5 de setembro de 2022

- Término: 17 de dezembro de 2022

Retomada das atividades

Em 14 de março de 2020, a Administração da UFV, tendo em vista a rápida expansão dos casos de COVID-19 em todo o Brasil, decidiu, por indicação do Comitê Operativo de Emergência, suspender as atividades acadêmicas nos três campi por tempo indeterminado. No dia 21 do mesmo mês, a universidade decidiu adotar o regime de jornada em trabalho remoto para todos os servidores.

Dois meses após a suspensão, a UFV foi uma das primeiras instituições federais de Ensino Superior a oferecer remotamente disciplinas no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação, por meio de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.

Em junho deste ano, o Comitê Pós-Pandemia deliberou pela continuidade do processo de retomada gradual das atividades presenciais nos três campi da UFV, com a viabilização do retorno das atividades administrativas presenciais, nos termos da legislação em vigor, desde que constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública.

A universidade ainda afirmou que nem foi considerada a possibilidade de retorno presencial ainda neste ano, já que o primeiro semestre letivo de 2021 termina na primeira semana de novembro e há a necessidade de intervalo para o começo do segundo, previsto para dia 22 do mesmo mês.

"Dessa forma, não seria exequível começar o semestre com atividades presenciais ainda este ano, considerando que a maior parte dos nossos alunos são de diversos estados do Brasil e também não seria justo em função do recesso do final de ano", diz, em trecho de nota (leia a íntegra abaixo).

Nota da UFV

